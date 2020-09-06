بالصور . .الحشد الشعبي يعتمد ستراتيجية انشاء نقاط صد لمواجهة عصابات داعش ضمن قواطع المسؤولية في ديالى

2020/09/06 | 18:36 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / اعلن مصدر امني في ديالى بان الحشد الشعبي بدأ باعتماد خطة لانشاء نقاط صد لمواجهة خطر عصابات داعش الارهابية ضمن قواطع المسؤولية في المحافظة /انتهى

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