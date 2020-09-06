خلية الصقور الاستخبارية تنفذ ضربات استباقية وعمليات استخبارية محكمة  خلال شهري تموز واب

2020/09/06 | 18:36 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ نفذت خلية الصقور الاستخبارية ضربات استباقية وعمليات استخبارية محكمة خلال متابعة واختراق شبكات التنظيمات الارهابية، وكشف مخططاتها الاجرامية، وتوفير المعلومة الاستباقية خلال شهري تموز واب.وذكرت الخلية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه:" انها تمكنت من تنفيذ ضربات استباقية وعمليات استخبارية بكفاءة وقدرة عالية وامكانية فنية متطورة للفترة من ٢٠٢٠/٧/١ ولغاية ٢٠٢٠/٩/١ اسفر ت عن تدمير(14) مضافة في مناطق (ابي غريب – الزيدان ووادي الثرثار وقاطع العظيم والفلوجة ومنطقة الكبشة التابعة لقضاء خانقين) و قتل (5) انتحاريين في ابي غريب.واضافت:" انه تم القبض على (64) متهما وفق المادة (4) ارهاب ومواد قانونية مختلفة بضمنهم مسؤول تفخيخ العجلات في ولاية الجنوب، والقبض على مجموعة ارهابية في قضاء المقدادية والقبض على اعضاء مفارز ادارية تابعة للتنظيم في منطقة الدورة كما تمكنت من اعتقال ارهابيين متخصصين بنقل العبوات وتجهيز المواد للمضافات في سامراء".وتابعت انه :" وايماناً منها بضرورة القضاء على عصابات الجريمة المنظمة في بغداد والمحافظات، فقد تمكنت من تحرير الناشطة الالمانية (هيلا ميفيس) بعد (72) من اختطافها بالاشتراك مع قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبالتنسيق مع مكتب مكافحة الاجرام و تحرير مخطوفين اثنين والقبض على الخاطفين في محافظتي البصرة والديوانية و القبض على متهمين بجرائم قتل في محافظتي بغداد وميسان".واكدت على القاء القبض على متهمين بجرائم تهديد الاطباء والقبض على متهمين بجرائم الابتزاز الالكتروني للفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي و تفكيك شبكة اجرامية مختصة بتسليب وسرقة العجلات في محافظة ذي قار و تفكيك شبكة مختصة بتزييف العملة في محافظة واسط.واشارت الى ضبط (5كغم) من مادة الكريستال المخدرة في محافظة النجف./انتهى7

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