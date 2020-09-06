بالصور.. انطلاق موكب أبناء قادة النصر بكربلاء المقدسة

2020/09/06 | 18:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاقت مسيرة موكب ابناء قادة النصر في محافظة كربلاء المقدسة بالعراق لتجديد الولاء لسيد الشهداء وأخيه قمر بني هاشم عليهما السلام....

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