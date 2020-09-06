خطاب حزبي خشبي - صلاح بدرالدين

2020/09/06 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صلاح_بدرالدين الى متى ستتلاعب الأحزاب الكردية السورية بمشاعر الجماهير بخطابها البائس الذي لم يعد يجدي نفعا ؟ علينا جميعا تفكيك ذلك الخطاب التضليلي واعادته الى حجمه الحقيقي .



قبل نحو أسبوعين كنت قد تناولت بالقراءة النقدية بعض البنود الواردة في تصريحات المتعددة المسؤوليات السيدة – الهام أحمد – لفضائية – روناهي - وخلصت الى القول بايجاز : " أن الهدف الأول والأخير لخطابها السياسي هو تعزيز الإدارة الذاتية و ......





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