#صلاح_بدرالدين الى متى ستتلاعب الأحزاب الكردية السورية بمشاعر الجماهير بخطابها البائس الذي لم يعد يجدي نفعا ؟ علينا جميعا تفكيك ذلك الخطاب التضليلي واعادته الى حجمه الحقيقي .
قبل نحو أسبوعين كنت قد تناولت بالقراءة النقدية بعض البنود الواردة في تصريحات المتعددة المسؤوليات السيدة – الهام أحمد – لفضائية – روناهي - وخلصت الى القول بايجاز : " أن الهدف الأول والأخير لخطابها السياسي هو تعزيز الإدارة الذاتية و ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خطاب حزبي خشبي - صلاح بدرالدين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خطاب حزبي خشبي - صلاح بدرالدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).