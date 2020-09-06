2020/09/06 | 18:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/أعلن الفنان الهندي أرجون كابور، إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، مؤكدًا أنه سيخضع للعزل المنزلي مثلما طالبه الأطباء.وكتب أرجون كابور عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة “انستغرام” قائلًا: “من واجبي أن أخبركم بإصابتي بفيروس كورونا المستجد، أشعر بصحة جيدة ولم تظهر علي أية أعراض”.وتابع: “عزلت نفسي وخضعت للعزل المنزلي، تحت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفنان الهندي أرجون كابور يعلن إصابته بكورونا: أوقات غير مسبوقة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفنان الهندي أرجون كابور يعلن إصابته بكورونا: أوقات غير مسبوقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).