تعرف على الموقف اليومي لحمولات البواخر في ميناء ابو فلوس بالبصرة

2020/09/06 | 18:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

تنشر منصة “يس عراق”، الموقف اليومي لعمليات ارساء البواخر و تفريغ الحمولات في ميناء ابو فلوس بمحافظة البصرة.

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