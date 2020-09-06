ناشدته عبر مواقع التواصل.. الكاظمي يلتقي طفلة عراقية بحاجة لمساعدة

2020/09/06 | 18:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الأحد، حلم طفلة ناشدته تريد لقائه، حيث استقبلها في مكتبه مع عائلتها.

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