اعتقال ارهابي بعملية دهم وتفتيش غربي الرمادي   

2020/09/06 | 18:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

أفاد مصدر أمني، الاحد، باعتقال احد عناصر داعش الاجرامي بعملية دهم وتفتيش غربي مدينة الرمادي .

وقال المصدر لـ /المعلومة/ ان “القوات الامنية نفذت حملة امنية استباقية استهدفت مناطق مختلفة من قضاء هيت غربي مدينة الرمادي ، تمكنت من اعتقال احد عناصر ارهابي داعش دون وقوع أي مقاومة تذكر “.

وأضاف، أن “معلومات استخباراتية مكنت القوات الامنية من اعتقال المستهدف ورصد تحركاته”، مبينا ان “القوات الامنية نقلت المعتقل وسط اجراءات امنية مشددة الى احدى المراكز الامنية للتحقيق معه”.



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