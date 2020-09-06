العراق يخطط لرفع طاقة إنتاج النفط عبر حقلين.. تعرف على التفاصيل

2020/09/06 | 18:44 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أعلن وزير النفط إحسان عبدالجبار، الأحد، عزم الوزارة رفع الطاقة الإنتاجية لمصافي الصمود في بيجي إلى 28...

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