نتائح قرعة الدور الثالث من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية

2020/09/06 | 18:45 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ ..أسفرت قرعة قرعة الدور الثالث من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، اليوم الأحد، عن قمة مبكرة.وجرت قرعتا الدور الثاني والثالث للمسابقة الثالثة من حيث الأهمية في إنجلترا، وأوقعت آرسنال في مواجهة قوية مع ليستر سيتي، كما سيلعب مانشستر يونايتد خارج أرضه أمام الفائز من مواجهة ريدينج ولوتون تاون.أما بطل الدوري الإنجليزي ليفربول، […]

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