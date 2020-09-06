تحالف عراقيون : يجب تكون الدوائر وفقاً لكل أربعة مقاعد دائرة واحدة

2020/09/06 | 18:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد تحالف عراقيون، انه يجب أن تكون دوائر الانتخابات وفقاً لكل أربعة مقاعد نيابية دائرة واحدة.وقال الناطق باسم تحالف عراقيون حسين عرب في تصريح {الفرات نيوز } انه "لدينا رؤية ان تكون الدوائر الانتخابية وفقا لكل اربعة مقاعد نيابية دائرة واحدة".وأكد عرب أنه "بعض الكتل السياسية لديها رأي مغايير واخرى تتفق معن بالرأي فمنها تذهب الى ان يكون لكل مقعد نيابي دائرة انتخابية " .واضاف عرب "الكرد يريدون محافظة والبعض يريد ان تكون دائرة انتخابية للقضاء".محمد

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