قرعة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

2020/09/06 | 18:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أجريت اليوم الأحد، قرعة الدورين الثاني والثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، للموسم الجديد 2020/2021.ولن تشارك الأندية الكبيرة في الدور الثاني، ويبدأ مشوارها في الدور الثالث.وفي الدور الثالث سيلعب آرسنال مع ليستر سيتي، في حين يلعب تشيلسي مع الفائز من مباراة الدور الثاني التي تجمع ميدلسبره وبارسنلي.أما مانشستر سيتي، حامل اللقب، فيلعب مع الفائز من مباراة بورنموث وكريستال بالاس.ويواجه مانشستر يونايتد المتأهل من مباراة ريدينغ مع لوتون تاون، في حين يلتقي ليفربول مع الفائز من مباراة لينكولن سيتي وبرادفورد سيتي.ويواجه توتنهام المتأهل من مباراة بليموث أرجايل، ولايتون أورينت.ونال مانشستر سيتي لقب النسخة الأخيرة بفوزه 2/1 على أستون فيلا في المباراة النهائية.وكان هذا اللقب الثالث على التوالي لمانشستر سيتي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، والسابع في تاريخه، وبات على بعد لقب واحد من ليفربول، أكثر الأندية تتويجا بلقب المسابقة برصيد 8 ألقاب.محمد

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