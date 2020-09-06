2020/09/06 | 18:51 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسمياً..نادي زاخو يتعاقد مع المهاجم احمد داود قادما من فريق البحري لتمثيل فريق الكرة بالدوري الممتاز

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسمياً..



نادي زاخو يتعاقد مع المهاجم احمد داود قادما من فريق البحري لتمثيل فريق الكرة بالدوري الممتاز first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

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