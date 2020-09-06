150 فريقا صحيا ينفذون اكبر حملة مسحات لـ كورونا في منطقة مكتظة ببغداد (صور)

2020/09/06 | 18:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت احدى دائرتي صحة بغداد عن أجراء حملة كبرى للمسحات الخاصة بفيروس كورونا في في العاصمة.

وقالت دائرة صحة بغداد، الرصافة في بيان مقتضب تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (6 ايلول 2020) انها قامت بأجراء حملة كبرى للمسحات الخاصة بفيروس كورونا بمنطقة الشورجة وسط بغداد بمشاركة 150 فريقا صحيا.

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