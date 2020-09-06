نائب يخرج عن صمته بشأن السلاح المنفلت: أخطره عند الدولة!

2020/09/06 | 18:56 - المصدر: NRT عربية

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اعتبر نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية، ظافر العاني، الأحد، أخطر انواع السلاح المنفلت هو ضمن "الدولة".

وكتب نائب رئيس اللجنة، ظافر العاني، تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر" اليوم، (6 أيلول 2020) جاء فيها: "السلاح المنفلت ليس فقط السلاح خارج الدولة، بل أن أخطر انواع السلاح المنفلت ما هو ضمن (الدولة)".





وكانت محافظتا البصرة وبغداد قد شهدتا أمس السبت، عمليات أمنية في مناطق حدثت فيها نزاعات عشائرية "كبيرة"، وذلك لنزع السلاح من هذه المناطق، حيث أفادت قيادة العمليات المشتركة بان "الدولة وأجهزتها الأمنية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التحدي الواضح لسلطة القانون ومن واجباتها الاساسية حماية مواطنيها والحفاظ على أمنهم ومصالحهم ويجب على المتخاصمين بأي نزاع أن يلجأوا الى القضاء وفقا للقانون لأن استخدام السلاح بين المتخاصمين ليس هو الحل".

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