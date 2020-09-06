الحلبوسي يبحث مع بارزاني موعد الانتخابات وعدد من الملفات الاخرى

2020/09/06 | 18:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ ..بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاحد، مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، التطورات السياسية في البلاد، وضرورة فرض القانون وهيبة الدولة بالإضافة إلى التحضير للانتخابات المقبلة.وذكر مكتب الحلبوسي في بيان، تلقى المستقلة نسخة منه، أن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، التقى اليوم في أربيل، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد مسعود بارزاني”، […]

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