2020/09/06 | 19:01 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد-اين]أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم الاحد، عن تسلمها الموازنة الخاصة لما تبقى من سنة 2020.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة العراقية تناقش "موازنة 2020" وتحيلها للبرلمان
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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