الحكومة العراقية تناقش

2020/09/06 | 19:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم الاحد، عن تسلمها الموازنة الخاصة لما تبقى من سنة 2020.

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