مدرب الديوانية يثق بتحقيق نتائج إيجابية في الموسم المقبل

2020/09/06 | 19:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

أعرب مدرب نادي الديوانية حازم صالح، عن ثقته بتحقيق نتائج إيجابية في الدوري العراقي الممتاز الموسم المقبل.

وقال صالح لـ /المعلومة/ إن “نادي الديوانية، يملك لاعبين محليين مميزين والموسم المقبل سيكون موسمهم ليظهروا للجميع عن امكاناتهم”.

وأوضح ان “كلمة السر في تألق الفريق الموسم المقبل ستكون باللاعبين المحترفين، فالفريق الان مكتمل الصفوف واعد الجماهير باننا سنكون الحصان الأسود في المسابقة”.

يذكر ان الديوانية ضم أربعة محترفين منهم ارجنتيني وبلجيكي واسباني وبرازيلي، فيما تعاقد ايضاً مع لاعبين عراقيين مغتربين في خارج العراق.



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