مدرب الديوانية يثق بتحقيق نتائج إيجابية في الموسم المقبل

المعلومة/ بغداد..
أعرب مدرب نادي الديوانية حازم صالح، عن ثقته بتحقيق نتائج إيجابية في الدوري العراقي الممتاز الموسم المقبل.
وقال صالح لـ /المعلومة/ إن “نادي الديوانية، يملك لاعبين محليين مميزين والموسم المقبل سيكون موسمهم ليظهروا للجميع عن امكاناتهم”.
وأوضح ان “كلمة السر في تألق الفريق الموسم المقبل ستكون باللاعبين المحترفين، فالفريق الان مكتمل الصفوف واعد الجماهير باننا سنكون الحصان الأسود في المسابقة”.
يذكر ان الديوانية ضم أربعة محترفين منهم ارجنتيني وبلجيكي واسباني وبرازيلي، فيما تعاقد ايضاً مع لاعبين عراقيين مغتربين في خارج العراق.
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