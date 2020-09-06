اعادة ارسالتين مخالفتين إلى سوريا وايران في منفذي القائم والمنذرية الحدوديين

2020/09/06 | 19:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعادت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الاحد، ارسالتين مخالفتين إلى الجانب السوري والايراني في منفذي القائم والمنذرية الحدوديين.

وقالت الهيأة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “كوادرها في منفذ المنذرية الحدودي بمحافظة ديالى، اعادت عجلة نوع ( براد) محملة بالفاكهة إلى الجانب الإيراني، لعدم وجود إجازة استيراد خاصة للبضاعة”، مبينة ان “المادة اعيدت وفق محضر أصولي من لجنة شكلت لهذا الغرض أعضاؤها الجهات المختصة في المنفذ الحدودي”.

واشارت الى انه “في السياق ذاته وفي منفذ القائم الحدودي بمحافظة الانبار، أعيدت ارسالية مادة (الألبان) إلى الجانب السوري عبر معبر البو كمال الحدودي لعدم وجود إجازة استيراد ومخالفتها الضوابط والتعليمات”.

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