الصحة تصدر امرا وزاريا بتوزيع الملاكات المشمولة بقانون التدرج الطبي

2020/09/06 | 19:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

أعلنت وزارة الصحة، الاحد، اصدراها أمرا وزاريا بتوزيع الملاكات المشمولة بقانون التدرج الطبي.

وقالت الوزارة، في بيان تلقته /المعلومة/ إنها أصدرت “امرا وزاريا خاص بتوزيع الخريجين من الأطباء واطباء الاسنان والصيادلة وخريجي كليات التمريض والكليات التقنية الطبية ومعاهد التمريض ومعاهد التقنيات الطبية واعداديات التمريض والقبالة والتوليد والاسعاف الفوري لسنة ٢٠١٨- ٢٠١٩ للدورين الاول والثاني استنادا لاحكام قانون تدرج ذوي المهم الطبية والصحية رقم (٦) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته”.

وأضافت، أن “القرار جاء استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم ٩٢ لسنة ٢٠٢٠ والموصى به بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد (١٣٦٧٣) في ١٩/ ٨/ ٢٠١٠ ومصادقة وزير الصحة والبيئة، واشارةً الى مذكرة دائرة التخطيط وتنمية الموارد/قسم تطوير القوى العاملة المرقمة (٢٧٠٣) في ٦/ ٩ /٢٠٢٠”.

وأشارت الى أن ذلك “مع مراعاة إقرار قانون الموازنة لتهيئة التخصيص المالي لصرف رواتبهم ولا تحسب مباشرتهم الا بعد اقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية وسوف تتم المباشرة بعد اقرار الموازنة من قبل مجلس النواب وتوفير التخصيص المالي من قبل وزارة المالية.” انتهى25س

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