نائبة: لم نر من الكاظمي سوى الاعلام الصاخب

2020/09/06 | 19:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

انتقدت النائبة المستقلة ناهدة الدايني، الاحد، أداء رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قائلة “لم نرى منه سوى الاعلام الصاخب”.

وقالت الدايني لـ /المعلومة/، إن “الكثير من المواضيع التي تطرق لها الكاظمي سواء المنافذ الحدودية او محاربة الفساد المالي والاداري لم يحصل بها اي تقدم بل حتى موضوعة الانتخابات المبكرة”.

وأضافت، أنه “لحد هذه الحظة لم نر من الكاظمي اي انجازات على ارض الواقع بل اعتمد الاعلام الصاخب”.

ويواجه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي انتقادات نيابية حادة في الاسابيع الاخيرة لعدم تحقيق حكومته منجزات على ارض الواقع في ظل اعتمدها على الاعلام في ترويج الكثير من الإنجازات الوهمية.



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