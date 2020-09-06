الفياض وبلاسخارت يبحثان الجهود المشتركة من اجل ترسيخ دعائم الاستقرار

2020/09/06 | 19:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الاحد، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت الجهود المشتركة بين العراق ومنظمة الأمم المتحدة من اجل ترسيخ دعائم الاستقرار.

وقال بيان لمكتب الفياض تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، استقبل، اليوم الأحد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث الاوضاع الامنية والسياسية التي تشهدها المنطقة، والجهود الأمنية في محاربة الإرهاب“.

واضاف البيان، “كما تناول اللقاء تعزيز الجهود المشتركة بين العراق ومنظمة الأمم المتحدة من اجل ترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية على جميع المستويات”.

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