2020/09/06 | 19:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم أن معظم استطلاعات الرأي حتى الآن، تشير إلى تقدم المرشح الديموقراطي، جو بايدن، على منافسه الجمهوري قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 3 نوفمبر، لكن مكاتب المراهنات ترى واقعا مختلفا وتضع كل ثقلها خلف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانتخابات الأميركية.. الاستطلاعات ترجح بايدن والمراهنات تميل لترامب) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانتخابات الأميركية.. الاستطلاعات ترجح بايدن والمراهنات تميل لترامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).