نعم، أنا مع ابن خلدون! - سليمان جبران

2020/09/06 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سليمان_جبران سليمان جبران: نعم، أنا مع ابن خلدون! الصديق ن.



، باعترافي طبعا، أكثر منّي واقعيّة.



قلّما نلتقي هذه الأيّام.



حتّى قبل الكورونة كان لقاؤنا قليلا: فرّقتْ بيننا الأيّام؛ أنا اعتزلتُ عملي من زمان، وهو مازال.



رغم فارق السنّ بيننا، لا نكاد نختلف في شيء.



في رأيه أنّي أكثر منه تطرّفا، لأنّي أقضي معظم وقتي على شبّاكي، بعيدا عن الحياة والعمل.



مع ذلك لا نعدم الحديث والنقاش أحيانا.



بارك الله في التلفون، ......





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