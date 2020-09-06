ندعو لإطلاق حوار شامل وتجديد المشروع الوطني، والتصدي لكل المشاريع التصفوية ومحاولات سحب القرار الفلسطيني باتجاه محاور وتوازنات - بسام الصالحي

2020/09/06 | 19:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بسام_الصالحي حزب الشعب الفلسطينيخلال كلمته أمام اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية..الصالحي: ندعو لإطلاق حوار شامل وتجديد المشروع الوطني، والتصدي لكل المشاريع التصفوية ومحاولات سحب القرار الفلسطيني باتجاه محاور وتوازنات* لدى شعبنا تجربة طويلة في مسألة المقاومة الشعبية، وكلما كان في الإمكان تعزيز وتنويع اشكالها كلما عاد تألق النضال الوطني الفلسطيني.* لا يكفي القول للشعب ال ......





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