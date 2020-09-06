2020/09/06 | 19:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، اجينين بلاسخارت الجهود الامنية في محاربة الارهاب.





وذكر بيان لمكتبه، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" جرى خلال اللقاء بحث الاوضاع الامنية والسياسية التي تشهدها المنطقة، والجهود الأمنية في محاربة الإرهاب".

واضاف" كما تناول اللقاء تعزيز الجهود المشتركة بين العراق ومنظمة الأمم المتحدة من اجل ترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية على جميع المستويات".

وفاء الفتلاوي

شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفياض وبلاسخارت يبحثان الجهود الامنية في محاربة الارهاب) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفياض وبلاسخارت يبحثان الجهود الامنية في محاربة الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).