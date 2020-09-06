القبض على (31) مطلوباً للقضاء في ميسان

2020/09/06 | 19:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} القت اقسام شرطة ميسان القبض على (31) متمهاً تنوعت تهمهم بين الارهاب والسرقة والقتل والمخدرات وغيرها من الجرائم الجنائية الاخرى.وذكر بيان لمديرية شرطة ميسان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" اوامر القبض توزعت لتشمل قسم شرطة البلدة (9) اوامر قبض وقسم شرطة الميمونة (5) اوامر قبض وقسم شرطة علي الغربي (4) اوامر قبض".واضاف" فيما كان لقسم شرطة حطين تنفيذ ل(6) اوامر قبض ونفذ قسم شرطة قضاء المجر الكبير ثلاثة اوامر قبض وقسم السيطرات والطرق الخارجية امرين قبض فيما تمكن قسم شرطة مكافحة الاجرام ومكتب التحقيق القضائي امرين قبض لكل منهما".واشار البيان الى" احالة جميع المتهمين الى الجهات القضائية بعد اكمال اوراقهم التحقيقية".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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