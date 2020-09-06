وفد اقليم كردستان يتأجيل زيارة الى بغداد حتى منتصف الأسبوع الحالي

2020/09/06 | 19:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ..أعلن المتحدث باسم نائب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، سمير هورامي، الأحد، تأجيل زيارة وفد الإقليم لبغداد، حتى منتصف الأسبوع الحالي.وكان مصدر في مجلس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق، قال إن الوفد الذي سيزور بغداد، سيكون برئاسة قوباد طالباني، وعضوية وزيري المالية والتخطيط وسكرتير مجلس الوزراء ورئيس ديوان مجلس الوزراء، بحسب ما […]

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