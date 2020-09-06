“طفرة جديدة” للاصابات والوفيات بكورونا في الرصافة… حالات الشفاء دون “المستوى المطلوب” مجدداً !

2020/09/06 | 19:18 - المصدر: يس عراق

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يس عراق- بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي عن تسجيل 474 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 358 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي، في بيان، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 474 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

– 358 حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية• قطاع بغداد الجديدة 23 حالة• قطاع الرصافة 20 حالة• قطاع الشعب 17 حالة• قطاع البلديات الثاني 107 حالة• قطاع الاستقلال 12 حالة• قطاع الاعظمية 10 حالات• قطاع الصدر 16 حالة• قطاع النهروان 103 حالة• قطاع المدائن 7 حالات• قطاع البلديات الاول 43 حالة

– 116 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية• مدينة الصدر 41 حالة محلة 517, 532, 541, 516, 555, 521, 569, 517, 518, جميلة, الاورفلي• الكرخ 16 حالة ضمن المناطق التالية, السيدية 4 حالات, الغزالية حالتين, المحمودية حالة واحدة, الشالجية حالة واحدة, الدورة حالتين, القادسية حالة واحدة, حي السلام حالة واحدة, الحرية حالة واحدة, ابو دشير حالة واحدة, حي العامل حالة واحدة, حي الخضراء حالة واحدة• الامين 4 حالات محلة 739, 749, 743• بسماية حالتين قرية 10• شارع فليسطين 3 حالات محلة 506, 508, 505• الشعب 9 حالات محلة 348, 343, 333, 335, حي اور, البنوك• الحسينية 7 حالات محلة 222, 221, 220, 215,• الزعفرانية 4 حالات محلة 964, 953• الصحفيين حالة واحدة محلة 738• منطقة الف دار حالة واحدة محلة 702• سبع ابكار حالة واحدة• الرستمية 3 حالات محلة 930,• الكرادة 6 حالات محلة 903, 909, 910, 906• الغدير حالتين محلة 702, 706• الاعظمية 4 حالات محلة 318, 316, 314• الراشدية حالة واحدة محلة 109• العبيدي حالة واحدة محلة 756• جسر ديالى 3 حالات محلة 104, 105• زيونة حالة واحدة محلة 714• النهروان حالتين• حي الزهراء حالة واحدة محلة 757• البلديات حالتين محلة 746, 726• الكفاح حالة واحدة محلة 115

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل في كل مستشفى”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 32932 توفي منهم 1161 للاسف فيما اكتسب الشفاء 27308 ومتبقي قيد العلاج 4463”.

الشفاء: 403 حالة.

الوفيات: 6 حالات.

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