كاغينز: بغداد وأربيل توصلتا إلى تشكيل 4 مراكز تنسيق مشتركة في المناطق المتنازع عليها

2020/09/06 | 19:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش الإرهابي توصل كل من وزارة الدفاع العراقية ووزارة البيشمركة، على تشكيل أربعة مراكز تنسيق مشتركة في المناطق المتنازع عليها

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي، العقيد مايلز كاغينز إن التحالف شهد خلال الأسابيع الماضية تواصلا وتعاونا بين رئيس الوزراء ونظيره في إقليم كردستان حول عدة مواضيع منها التنسيق المشترك بين القوات العراقية وقوات البيشمركة لملء الفراغ الأمني الحاصل في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

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