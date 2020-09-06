بغداد.. عشرات الأطباء يطالبون بحمايتهم وتعيين الخريجين

2020/09/06 | 19:21 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في خضم التحذيرات التي تسود العراق من انهيار النظام الصحي، نظم عشرات الأطباء العراقيين، وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الصحة ببغداد للمطالبة بحمايتهم، وتعيين الخريجين الجدد منهم.

واكد عضو في نقابة الاطباء، إن أولى المطالب تتمثل بتفعيل قانون حماية الأطباء، كما أن الوقفة الاحتجاجية تأتي أيضا للمطالبة بتعيين الخريجين الجدد وذلك لحاجة المؤسسات الصحية إليهم في ظل أزمة جائحة كورونا.

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