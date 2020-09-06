2020/09/06 | 19:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ..سجل في الأردن، الأحد، 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 53 حالة محليّة، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس منذ بدء الجائحة إلى 2411 حالة.وبحسب بيان وزارة الصحة الأردنية، فإن الحالات توزعت على النحو التالي: ▪︎ (41) حالة في محافظة العاصمة عمّان، منها (34) حالة مخالطة لمصابين سابقين، و(7) تحت الاستقصاء.▪︎ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأردن يسجل58 إصابة جديدة بكورونا منها 53 حالة محليّة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأردن يسجل58 إصابة جديدة بكورونا منها 53 حالة محليّة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).