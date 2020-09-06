الحلبوسي والبارزاني يبحثان مسألة الدوائر المتعددة لقانون الانتخابات

2020/09/06 | 19:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد كل من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، أكدا على أهمية توحيد الرؤى بين القوى السياسية والعمل على تغليب المصلحة الوطنية العليا، وتحقيق العدالة المجتمعية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفان لمناقشة مسألة الدوائر المتعددة لقانون انتخابات، فضلاً عن التعديل الازم لقانون المحكمة الاتحادية العليا.



كما بحث الجانبان ضرورة استمرار الحوار لحل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في إطار الدستور.

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