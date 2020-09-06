العراق يحدث دباباته المقاتلة القديمة بقدرات جديدة

2020/09/06 | 19:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قام الجيش العراقي بتحديث دباباته المقاتلة القديمة، بعد سنوات من توقف الصناعات الثقيلة.

وأكد تقرير نشره موقع فوربس نقلا عن أرمي ريكوجنيشن المتخصص بالصناعات العسكرية أن العراق حدث الدبابات السوفيتية القديمة وأضاف لها درعَ حمايةٍ أكثرَ فعالية فضلا عن مدفع رشاش ثقيل، وقاذفات قنابل يدوية، حيث أصبح هيكلها أكثر تفاعلية ويضم ألواح دروع إضافية، مشيرا إلى أن الدبابة باتت تحمل اسم الكفيل واحد.

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