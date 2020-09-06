الصحة تصدر امراً وزارياً بتوزيع الخريجين المشمولين بقانون التدرج الطبي

2020/09/06 | 19:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد، عن اصدار امر وزاري بتوزيع الملاكات من الخريجين المشمولين بقانون التدرج الطبي.

وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، إنه “تم اصدار امرا وزاريا خاصا بتوزيع الخريجين من الأطباء واطباء الاسنان والصيادلة وخريجي كليات التمريض والكليات التقنية الطبية ومعاهد التمريض ومعاهد التقنيات الطبية واعداديات التمريض والقبالة والتوليد والاسعاف الفوري لسنة ٢٠١٨- ٢٠١٩ للدورين الاول والثاني استنادا لاحكام قانون تدرج ذوي المهم الطبية والصحية رقم (٦) لسنة ٢٠٠٠ وتعديلاته”.

وأضاف البيان، أنه “تم مراعاة إقرار قانون الموازنة لتهيئة التخصيص المالي لصرف رواتبهم ولا تحسب مباشرتهم الا بعد اقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية وسوف تتم المباشرة بعد اقرار الموازنة من قبل مجلس النواب وتوفير التخصيص المالي من قبل وزارة المالية”.

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