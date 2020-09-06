عضو بالصحة النيابية يعلق على احتمالية العودة للحظرين الشامل والجزئي

2020/09/06 | 19:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

علقت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأحد، على امكانية اعادة العمل بالحظرين الشامل أو الجزئي بعد ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا وتجاوزها حاجز الـ 5 آلاف أول من أمس الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن عضو اللجنة غايب العميري قوله إن "زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة تعود إلى عدم الالتزام الواقعي من قبل المواطنين بالإرشادات التي تقدمها وزارة الصحة"، لافتا إلى أن "الكثير من المواطنين غير ملتزمين بالتعليمات الوقائية كلبس الكمامة والكفوف والتباعد الاجتماعي، فضلا عن حصول التجمعات البشرية".

وأضاف أن "عودة الحظر الشامل أو الجزئي لن تحقق شيئا مستقبلا كونهما لم يحققا شيئاً سابقا، حيث كان الحظر أمنيا فقط بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية"، مبينا أنه "لا توجد جدوى حقيقية من فرض الحظر إذا لم يلتزم المواطن بالإجراءات الوقائية وعلى رأسها التباعد الجسدي ومنع التحمعات البشرية".

وفي وقت سابق، تحدث مدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، الأحد (6 أيلول 2020)، عن سبب مباشر وراء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من 5 الاف إصابة قبل يومين في أعلى حصيلة اصابات يسجلها العراق منذ دخول الفيروس.

وقال الحلفي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "استهانة الكثير من المواطنين بخطورة الفيروس كلفنا الكثير إذ قفزت معدلات الإصابة بعد تسجيل أول حالة في محافظة النجف، نتيجة عدم التزام المواطنين بالقرارات التي اصدرتها الوزراء والاجراءات الوقاية".

وأضاف أن "الايام الأولى من شهر محرم الحرام كانت فيها الأعداد ثابتة لكننا توقعنا ارتفاع الأعداد بعد انتهاء مراسم الزيارة بسبب عدم التزام المواطنين بالارشادات والقرارات الصحية وعدم تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 90 حالة وفاة بفيروس كورونا و3651 اصابة جديدة خلال يوم واحد بعد يوم من تسجيل 4644 إصابة بالفيروس.

ومع الموقف الوبائي لهذا اليوم، يكون "مجموع الشفاء : 198560 ( نسبة الشفاء 76.3 %)، مجموع الأصابات:260370، الحالات الكلية تحت العلاج : 54298، الراقدون في العناية المركزة: 507، مجموع الوفيات: 7512".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عضو بالصحة النيابية يعلق على احتمالية العودة للحظرين الشامل والجزئي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عضو بالصحة النيابية يعلق على احتمالية العودة للحظرين الشامل والجزئي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).