عدي عواد: سننزف الدماء للحفاظ على موانئ البصرة

2020/09/06 | 19:37 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد النائب عدي عواد ان موانئ البصرة ليست غنيمة لأحد.وقال عواد في تغريدة على "تويتر": ان "الربط السككي بحاجة إلى سكة ومحطات، وسوف لا تكون بمأمن وسنتعامل معها كعدو".واضاف "نصيحتي لمن يفكر بأي ربط سككي عليه أن يتحمل عواقب ذلك"، مشيرا الى ان "موانئ البصرة ليست غنيمة لأحد وسننزف الدماء للحفاظ عليها"./انتهى10

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