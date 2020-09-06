الملك عبدالله الثاني: القمة الثلاثية هدفها تعزيز التعاون الأقتصادي بين الاردن والعراق ومصر

2020/09/06 | 19:37 - المصدر: وكالة نينا

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عمان/نينا/اكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن اجتماع القمة الأردني العراقي المصري الذي عقد اخيرا بالعاصمة عمان، يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث والانفتاح على دول أخرى لمساعدة القطاع الخاص في الاردن والعراق ومصر.واعرب العاهل الاردني خلال حديث امام شخصيات تمثل مختلف المحافظات الأردنية اليوم، عن تفاؤله بهذه العلاقة الثلاثية، مؤكدا ان علاقات بلاده مع الجميع قوية./انتهى

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