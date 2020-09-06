إعادة ارساليتين مخالفتين إلى الجانبين السوري والايراني في منفذي القائم والمنذرية الحدوديين

2020/09/06 | 19:37 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أعادت هيأة المنافذ الحدودية ارساليتين مخالفتين إلى الجانبين السوري والايراني في منفذي القائم والمنذرية الحدوديين.وذكر بيان الهيئة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان مفارز منفذ المنذرية الحدودي في محافظة ديالى أعادت عجلة نوع( براد) محملة بالفاكهة إلى الجانب الإيراني لعدم وجود إجازة استيراد خاصة للبضاعة، أعيدت المادة وفق محضر أصولي من لجنة شكلت لهذا الغرض أعضاؤها الجهات المختصة في المنفذ الحدودي.وفي السياق ذاته وفي منفذ القائم الحدودي في محافظة الانبار أعيدت ارسالية مادة (الألبان) إلى الجانب السوري عبر معبر البوكمال الحدودي لعدم وجود إجازة استيراد ومخالفتها الضوابط والتعليمات./انتهى9

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