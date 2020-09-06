الاستخبارات العراقية تطيح بـ 3 دواعش في بغداد

2020/09/06 | 19:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، بإلقاء القبض على 21 مطلوباً للقضاء من بينهم ثلاثة مطلوبين وفق المادة "4 إرهاب"، لانتمائهم لتنظيم "داعش...

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