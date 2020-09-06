التحالف الدولي: ندعم الحوارات بين اربيل وبغداد حول المناطق المتنازع عليها

2020/09/06 | 19:37 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتحدث باسم التحالف الدولي مايلز كاغينز الذي أعلن مؤخراً انتهاء مهامه الرسمية

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