2020/09/06 | 19:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

اكد تحالف الفتح ، الاحد، انه سيكون له موقف رسمي من الربط السككي مع دولة الكويت خلال جلسة يوم غد الاثنين.

وقال عضو التحالف فاضل جابر في تصريح لـ/ المعلومة /، ان “الربط السككي مع الكويت سيكلف العراق خسارة مليارات الدولارات فضلا عن تحجيم عمل الموانئ العراقية بشكل كبير”، لافتا الى ان “تحالف الفتح رافض للربط السككي مع الكويت”.

واضاف ان “الفتح سيكون له موقف داخل مجلس النواب من الربط السككي خلال جلسة يوم غد الاثنين”، مبينا ان “الحكومة ملزمة بتطوير الموانئ العراقية”.

وتابع ان “بعض الجهات الخارجية والداخلية تعمل على ضرب الموانئ العراقية عبر الربط السككي مع الكويت”.

و نظم العشرات من اهالي البصرة، الخميس الماضي، وقفة احتجاجية لرفض الربط السككي مع الكويت قبل إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير.



انتهى 25 ت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: سيكون لنا موقف بشأن الربط السككي مع الكويت بجلسة غد الاثنين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح: سيكون لنا موقف بشأن الربط السككي مع الكويت بجلسة غد الاثنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).