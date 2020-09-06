أمر وزاري بتوزيع الخريجين المشمولين بقانون التدرج الطبي

2020/09/06 | 19:43 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأصدرت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، أمرًا وزاريًا خاصًا بتوزيع الخريجين المشمولين بقانون التدرج الطبي على دوائر الوزارة.

وصدر القرار، وفق بيان نشرته الوزارة، 6 أيلول/سبتمبر، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 92 لسنة 2020 والموصى به بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ذي العدد (13673) في 19 آب/أغسطس 2020، ومصادقة وزير الصحة والبيئة، وإشارةً إلى مذكرة دائرة التخطيط وتنمية الموارد/قسم تطوير القوى العاملة المرقمة (2703) في 6 أيلول 2020.

وأوضح البيان، أن الأمر يشمل الخريجين من الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة وخريجي كليات التمريض والكليات التقنية الطبية ومعاهد التمريض ومعاهد التقنيات الطبية وإعداديات التمريض والقبالة والتوليد والإسعاف الفوري لسنة 2018 - 2019 للدورين الأول والثاني استنادًا لأحكام قانون تدرج ذوي المهم الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 وتعديلاته، مع مراعاة إقرار قانون الموازنة لتهيئة التخصيص المالي لصرف رواتبهم.

وأشار البيان، إلى أن مباشرة المشمولين لن تحتسب إلا بعد إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وسوف تتم المباشرة بعد إقرار الموازنة من قبل مجلس النواب وتوفير التخصيص المالي من قبل وزارة المالية.

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