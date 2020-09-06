الصحة النيابية: عودة الحظر الشامل أو الجزئي لن تحققا شيئاً

2020/09/06 | 19:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد ـ واع ـ نور الزيدي

أكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الأحد، أن عودة الحظر الشامل أو الجزئي لن تحققا شيئاً على مستوى عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال عضو اللجنة غايب العميري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا تعود إلى عدم الالتزام الواقعي من قبل المواطنين بالإرشادات التي تقدمها وزارة الصحة"، لافتا إلى أن "الكثير من المواطنين غير ملتزمين بالتعليمات الوقائية كلبس الكمامة والكفوف والتباعد الاجتماعي، فضلا التجمعات البشرية".

وأضاف أن "عودة الحظر الشامل أو الجزئي لن تحققا شيئا مستقبلا كونهما لم تحققا سابقا، حيث كان الحظر أمنيا فقط بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية"، مبينا أنه "لا توجد جدوى حقيقية من فرض الحظر إذا لم يلتزم المواطن بالإجراءات الوقائية وعلى رأسها التباعد الجسدي ومنع التحمعات البشرية".

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