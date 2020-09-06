2020/09/06 | 19:43 - المصدر: عين العراق

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كتلة النهج الوطني تكشف عن مقترح لجعل الدوائر الانتخابية بعدد المقاعد لكل محافظة

كشفت كتلة النهج الوطني، الاحد، عن مقترح يتداول بين الكتل السياسية لجعل عدد الدوائر الانتخابية بعد المقاعد لكل محافظة.

وقال عضو كتلة النهج الوطني مهند العتابي في تصريح صحفي ان “قانون الانتخابات لم تتحقق الارادة السياسية حتى الان لدى الكتل لتمريره ولازالت العديد من المقترحات تطرح حول عدد الدوائر الانتخابية”.

واضاف ان “احد المقترحات التي يتم تداولها ان تكون عد الدوائر الانتخابية في كل محافظة مساويا لعدد مقاعدها”، مشيرا الى ان “هذا المقترح سيخلق نوع من الفوضى لاسيما العاصمة بغداد”.

واوضح العتابي انه “في حال المضي بالمقترح ستقسم بغداد الى 69 دائرة انتخابية وسيسمح لأكثر من 24 الف مرشح فقط بالعاصمة للتنافس على 69 مقعد”.

وافاد ان “مفوضية الانتخابات هي الاخرى فتية ولايمكنها المجازفة بفتح دوائر انتخابية متشعبة تصعب السيطرة عليها من دون تزوير”.

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