شرطة بغداد تعلن اعتقال متهم بـ'الدكة العشائرية' شرقي العاصمة

2020/09/06 | 19:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة شرطة بغداد، الاحد، عن اعتقال متهم بـ"الدكة العشائرية" شرقي العاصمة.

وقال مدير علاقات واعلام قيادة شرطة بغداد المقدم عزيز ناصر في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مركز شرطة القدس وسرية طوارئ مقر قسم شرطة الشعب وبالتنسيق مع القوة الماسكة للارض الشرطة الاتحادية قام وبعد التحري في دار احد المتهمين بقضايا الدكات العشائرية حيث تم القبض على المتهم في دارة في منطقة ام الكبر والغزلان".

وأضاف أنه "تم ضبط السلاح المستخدم في الحادث بنادق كلاشينكوف عدد اثنين"، مشيراً الى "اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الاصولية بحقه وعرض اوراقه على القضاء وايداعه التوقيف وفق القانون".





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