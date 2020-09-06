صور: الدفاع المدني تواصل إنقاذ المواطنين من ’حريق المنصور’

2020/09/06 | 19:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تواصل فرق الدفاع المدني، في العاصمة بغداد، جهود إخماد حريق اندلع في بناية سكنية بمنطقة المنصور غربي بغداد. وقال مراسل "ناس" (6 ايلول 2020)، إن حريقاً اندلع داخل بناية في منطقة المنصور ببغداد قرب مثلجات مشمشة"، مبيناً أن "فرق الدفاع المدني تبذل جهودها للسيطرة على الحريق واخراج المحتجزين من المواطنين في طوابق البناية.

وأشار مراسلنا إلى أن فرق الدفاع المدني استخدمت عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة لاخراج المحتجزين، حيث تم إنقاذهم وبعض مستلزماتهم مثل الأموال.

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