أليجري مرشح لخلافة رونالد كومان في تدريب هولندا

2020/09/06 | 20:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين] أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن ماسيمليانو أليجري المدير الفني السابق لنادي يوفنتوس، مرشح لخلافة رونالد كومان في تدريب منتخب هولندا.

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