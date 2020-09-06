محافظ البصرة يعلن المباشرة باعمال محطة الرفع (ps1) لافراز النفط في منطقة الطوبة والنخيلة

2020/09/06 | 20:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيداني، اليوم الاحد، عن المباشرة باعمال البنى التحتية الخاصة بمحطة الرفع (ps1 ) بأفراز النفط في منطقة الطوبة والنخيلة، مشيراً الى المشروع يعتبر ضمن المشاريع التي احيلت في عام ٢٠١٩ الى احدى الشركات المحلية في المحافظة .

ونقل المكتب الاعلامي الخاص للمحافظ، عنه قوله في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “احدى الشركات المحلية باشرت اليوم باعمال محطة الرفع ( ps1) الخاصة بافراز النفط لمنطقة الطوبة والنخيلة”، مبيناً ان “هذا المشروع هو ضمن المشاريع التي احيلت في سنة ٢٠١٩ من قبل الحكومة المحلية”.

من جهته أوضح المدير المفوض لشركة ماء السماء الدولية ولاء عبد سلمان، في البيان، الى ان “الشركة حريصة على اكمال كافة الاعمال في الشبكات والبنى التحتية للمنطقة المناط لها العمل”، مؤكداً على ان “العمل من قبل الشركة تم المباشرة به ضمن محطة الرفع (ps1) الخاصة بافراز النفط بمنطقة الطوبة والنخيلة”.

وأشار الى انه “تم استئناف العمل بعد اكمال تثبيت حدود الافراز من قبل الشركة الاستشارية بالتنسيق مع الدوائر الخدمية في البصرة”، مبيناً انه في “حال اكمال تدقيق التصاميم من قبل الدوائر الخدمية سوف يتم المباشرة بأعمال شبكات المجاري”.

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