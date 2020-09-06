قادة الكتل السياسية يبدأون اجتماعات مكثفة لحسم آلية توزيع الدوائر الانتخابية

2020/09/06 | 20:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعقد الكتل السياسية اجتماعات مكثفة بين قادة الكتل السياسية داخل مجلس النواب لحسم آلية توزيع الدوائر الانتخابية.

وأشار تحالف سائرون، إلى أن قادة الكتل السياسية بدأوا بعقد اجتماعات مكثفة لحسم الخلاف حول تقسم الدوائر الانتخابية ضمن الفقرة الخامسة عشر من قانون الانتخابات الجديد لافتا الى ان تلك الاجتماعات ستكون الفيصل في اختيار آلية تنهي الخلاف القائم بين الكتل السياسية.

وأكد أن قادة الكتل سيخرجون بعدد من المقترحات لتقسم الدوائر الانتخابية كي تعرض للتصويت داخل البرلمان، مبينا أن تحالف سائرون قدم مقترحا بأن يكون لكل نائب دائرة انتخابية واحدة.

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